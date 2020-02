Motivierte Projektsänger werden gesucht

Reilingen.Große Ereignisse werfen immer rechtzeitig ihre Schatten voraus. In der Vorweihnachtszeit, genauer am 13. Dezember, findet unter der Schirmherrschaft des Lions Club Hockenheim ein „Winterzauber“ in der Stadthalle Hockenheim statt. Musikalisch und gesanglich wurden dafür der AGV Belcanto Hockenheim und der gemischte Chor „Sing2gether“ des Sängerbundes Reilingen eingeladen. Eine Band wird für die passende Begleitung sorgen.

Dirigent Özer Dogan verspricht ein nicht alltägliches Konzert mit Licht- und Showeffekten, wobei Unterhaltung und weihnachtliche Vorfreude Hand in Hand gehen. Ein bisschen „Rock around the christmas tree“ ist auf jeden Fall dabei. Eine Geschichte zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzertprogramm. Die Zuschauer erleben verschiedenste Chorliteratur, die in die adventliche Zeit passt, aber nicht unbedingt klassische Weihnachtsliteratur ist. Özer Dogan möchte das Liedgut der Zeit anpassen, da darf es ein wenig unkonventionell sein.

Der Chor „Sing2gether“ sucht noch motivierte Projektsänger zur Verstärkung. Es besteht keine Vereinsverpflichtung. Wer sich vorstellen kann, bei diesem sicherlich außergewöhnlichen Event mitzuwirken, ist eingeladen, am Dienstag, 3. März, 20 Uhr, in die Aula der Schillerschule zum ersten Treffen zu kommen. Besonders die Männerstimmen würden sich über Unterstützung freuen.

Die Chorproben finden immer dienstags um 20 Uhr in Reilingen statt. mb

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020