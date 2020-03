Müllmenge ärgert Kinder

Reilingen.Flaschen, Tüten und jeder sonstige Abfall gehört in den Müll! Das weiß eigentlich jedes Kind, trotzdem landet vieles am Wegesrand oder im Gebüsch. „Moment, gleich hab’ ich es“, sagt ein etwa zehnjähriger Junge angestrengt, als er am Samstag mit seiner ganzen Kraft ein Stück Folie aus dem Gebüsch am Spielplatz an der Wörschgasse zieht. Mit einem letzten Ruck schafft er es und stopft es in einen

...