Musik erklingt für wohltätige Zwecke

Reilingen/Walldorf.Das Jahr 2020 wird vielen als ein Jahr der Einschränkungen in Erinnerung bleiben. Umso mehr freuen sich Peter Schäfer und Hartmut Beck vom Vorstand des Fördervereins Hospiz Agape in Wiesloch/Walldorf, dass das jährlich beliebte Open-Air-Konzert im Walldorfer Schwimmbad trotz Corona auch in diesem Jahr stattfinden kann.

Das Hospiz Agape ist eine Herberge für Menschen in ihrer letzten Lebensphase sowie deren Nahestehenden. Der Förderverein Hospiz übernimmt die Unterstützung und Förderung der laufenden Hospizarbeit. Dies sind alle Maßnahmen, die die Hospizidee in Wiesloch und seinem Umland verbreiten sowie alle Maßnahmen, die der Betreuung der Gäste im Hospiz zugute kommen.

Da besondere Zeiten besondere Maßnahmen erfordern, wird das Konzert anders als üblich erst im September und unter außergewöhnlichen Bedingungen stattfinden.

Um möglichst vielen Besuchern den Konzerteintritt zu ermöglichen, spielt das SAP-Sinfonieorchester in diesem Jahr zu zwei Terminen, auf einer größeren Bühne und unter Einhaltung eines strengen und gut durchdachten Corona-Hygienekonzepts.

Die Konzerte finden am Mittwoch, 16. September, und Donnerstag, 17. September, jeweils um 19 Uhr statt. zg

Info: Karten können unter www.sap-sinfonieorchester.de/tickets erworben werden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.09.2020