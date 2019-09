Musik mit Willi und Olli aus der Pfalz

Reilingen.Ende September ist es Zeit für „Schorlerock“ und die „Dubbeglas-Brieder“: In der Scheuer der Brennerei Schröder, Fröschau-Hof, wird am Freitag, 27. September, ab 20.15 Uhr, eine Kultveranstaltung angeboten, die die Freien Wähler ausrichten. Wie es in der Pressemitteilung heißt, werden die Pfälzer Musiker Willi Brausch „Schorle Gidda Willi“ und Oliver Hermann „Dubbe Sax Olli“ aus Frankenthal die Scheuer rocken. Mitreißend interpretierte Songs und flotte Sprüche werden die Stimmung in der Scheuer zum Kochen bringen, heißt es weiter.

Am Samstag, 28. September, bieten die Freien Wähler ab 15 Uhr einen Erlebnistag für Jung und Alt auf dem Fröschau-Hof an. Ein Programm für Kinder, historische Traktoren und das ländliche Ambiente in der Fröschau laden zum Verweilen ein. Zur Abrundung des Weinfestes werden wieder rustikale Speisen, wie zum Beispiel Wellfleisch und Hausmacherteller, angeboten. Kaffee und Kuchen werden die Veranstaltung abrunden.

Die Scheuer wird am Freitagabend, 27. September, um 18 Uhr und am Samstag, 28. September, um 15 Uhr geöffnet – die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Die Anfahrt ist auch über die Hauptstraße, Rewe-Parkplatz, möglich, heißt es abschließend. zg

