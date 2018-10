Musikalischer Streifzug vom Pop bis zum Marsch

Reilingen.Eine bunte Mischung unterhaltsamer Lieder steht auf dem Programm der musikalischen Soiree, zu der der Gesangverein Sängerbund am Sonntag, 21. Oktober, 17 Uhr, in die Aula der Schillerschule einlädt. Gestaltet wird der Abend vom Männerchor des Sängerbundes und vom Männerchor des Gesangvereins Frohsinn Stettfeld unter der Leitung von Klaus Siefert, Musikdirektor (FDB), dem musikalischen Leiter beider Chöre.

Das Programm bietet heitere und besinnliche Gesangsvorträge mit bekannten Melodien wie „Memory“ aus dem Musical „Cats“, „Küss mich, halt mich, lieb mich“ aus dem Märchenfilm „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, „Sieben Brücken“ (Peter Maffay) und „Griechischer Wein“ (Udo Jürgens). Mit dabei sind auch Liedertexte, die zum Nachdenken anregen: „Rhythmus der Zeit“ („Rhythm of Life“ von Cy Coleman) und „My Way“ von Frank Sinatra.

Einen Kontrast dazu bilden flotte Weisen, der „Fliegermarsch“ aus der Operette „Der fliegende Rittmeister“ von Hermann Dostal und der „Deutschmeister Regimentsmarsch“ von Wilhelm August Jurek, mit denen das Programm seinen abschließenden Höhepunkt findet.

Am Klavier begleitet werden die Sänger von Dmitrij Koscheew. 1960 in Moskau geboren, besuchte er bereits seit seinem siebten Lebensjahr die Musikschule beim Moskauer Staatskonservatorium. Dort folgte ein Studium in der Fachrichtung Klavierspiel und Klavierunterricht. 1985 fand er eine Anstellung als Meisterklassenkorrepetitor am weltberühmten Bolschoi-Theater in Moskau.

Russischer Pianist begleitet Chor

1994 übersiedelte Koscheew nach Deutschland. Hier hatte er seither zahlreiche Auftritte als Solopianist und als Begleiter im Rundfunk und im Fernsehen und an verschiedenen Theatern.

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Förderung der Vereinsarbeit werden gerne angenommen. gp

