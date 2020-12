Mutwillige Zerstörungen

Reilingen.Einmal mehr waren in der Nacht Vandalen im Ort unterwegs. Dabei haben sie unter anderem den LED-Lichterbaum am Ortseingang Höhe Friedhof heruntergerissen. Auf dem Weg zur Bürgerbegegnungsstätte wurde ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen. Bereits in den Tagen zuvor wurden immer wieder Lampen an den Tannenbäumen herausgedreht oder beschädigt. Gerade in diesen Coronageplagten Tagen werden damit die Zeichen des Lichtes und der Hoffnung zerstört.

Alleine der Sachschaden beim Lichterbaum beläuft sich auf 400 Euro. Die Gemeindeverwaltung hat Strafanzeige erstattet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, entgegen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020