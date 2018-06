Nach Eis Schluck aus Salzquelle gekostet

Anzeige

Reilingen.In den Oberpfälzer Wald führte die von interessanten Eindrücken geprägte Mehrtagereise den Club der Busfreunde. Unterwegs machte die Gruppe einen Stadtrundgang durch Dinkelsbühl mit gut erhaltenem spätmittelalterlichen Stadtbild. In Püchertsreuth nahmen die Busfreunde Quartier.

Eine Rundfahrt durch den Oberpfälzer Wald führte ins Wurzelmuseum in Tremmersdorf. In vier Ausstellungsräumen sind rund 850 naturbelassene Baumwurzeln zu besichtigen. Über Kloster Speinshart ging es nach Eschenbach und Kemnath. Kemnath ist umgeben von den Naturparks Fichtelgebirge und Steinwald und hat einen malerischen Stadtplatz. Letzte Station war Flossenbürg, bekannt für seinen Granit, der seit 1769 in mehreren Steinbrüchen abgebaut wird.

Ein Reisetag führte die Gruppe in die Böhmische Bäderecke. Marienbad im tschechischen Westböhmen ist von Mineralquellen und grünen Parks umgeben. Schön anzusehen war die Kolonade mit der „singenden Fontäne“. Die Kurpromenade von Franzensbad lud zu einer kühlenden Köstlichkeit ein. In der Trinkhalle konnten die Reilinger von der Salzquelle kosten.