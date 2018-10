Nach Gauditurnier geht’s richtig zur Sache

Reilingen.Die Damen 40 des TV riefen zum Oktoberfest und zahlreiche Mitglieder kamen bei herrlichem Wetter auf die Tennisanlage. Los ging’s im und um das Vereinsheim mit einem Weißwurstfrühstück und fröhlichem „O’zapft is“. Viele heitere Gespräche später begab man sich auf die Plätze, um ein Mixed-Doppel-Schleifchenturnier auszutragen, manche noch immer in Dirndl oder bayerischem Gewand. Die Stimmung war hervorragend, genauso wie die gezeigten Tenniskünste, teilt der Verein mit.

Man hätte ewig so weiterspielen können, hätten nicht noch die Finalspiele der Vereinsmeisterschaften auf der Tagesordnung gestanden. Das Schleifchenturnier gewann haushoch Meike Halilovic und konnte so einen Gutschein der „Tennisklause“ in Empfang nehmen.

Bei den Vereinsmeisterschaften der Damen standen sich im Endspiel Marie Kief und Natalie Haas gegenüber, die, von eigens mitgebrachter Partymusik angespornt und gut gelaunt, um jeden Ball kämpften. Nach dem ersten Satz waren jedoch die Akkus leer. Natalie Haas bewegte sich nicht mehr ganz so schnell. Marie Kief hatte also leichtes Spiel und gewann das Finale souverän in zwei Sätzen.

Entscheidung im Tiebreak

Bei den Herren standen sich Florian Spribille und Jose Avila gegenüber. Hochklassiger und spannender hätte dieses Finale kaum sein können. Beide Spieler konnten jeweils einen Satz für sich verbuchen und so musste der Tiebreak die Entscheidung herbeiführen. Jose Avila gewann diesen und errang somit den Titel des Vereinsmeisters – was schon Tradition beim TV Reilingen hat. Das Publikum bedachte beide Kontrahenten mit verdientem Applaus.

Zufrieden traf man sich dann zum Abendessen in der „Tennisklause“, um den gelungenen Saisonabschluss gebührend ausklingen zu lassen. Dank gesagt wurde zwei Organisationstalenten des Vereins: Natascha Ditsch für die Orga des bayerischen Fests und bei Stefan Förster für die Vereinsmeisterschaften. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.10.2018