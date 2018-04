Nachrichten – spannend und jeden Tag neu

Anzeige

Reilingen.„Fällt es ihnen schwer, Artikel zu schreiben?“, will eine der Viertklässlerin wissen. Gute Frage, in der Regel geht das Schreiben locker von der Hand, in diesem speziellen Fall wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, bevor es die Zeilen auf dem Bildschirm füllt, um am nächsten Tag mitzuhelfen, diese Seite zu gestalten. Denn die Viertklässler der Schillerschule beteiligen sich an unserem Projekt „Klasse Kids“, haben zwei Wochen intensiv unsere Zeitung im Unterricht behandelt und nun die Gelegenheit, dem für ihre Gemeinde zuständigen Lokalredakteur Fragen zu stellen. Und da will man sich ja keine Blöße geben.

Beispielsweise wenn die Frage im Raum steht, ob auch mal Fehler passieren. Klar passieren sie, das lässt sich nun einmal nicht vermeiden, aber gerade in diesem Text, der heute sicherlich in drei Klassenräumen äußerst kritisch unter die Lupe genommen wird, sollten sie nach Möglichkeit nicht vorkommen.

Jede Menge Fragen

Drei vierte Klassen, jede Menge Fragen und dennoch viele Unterschiede. Während die Schüler der 4c sehr am Thema Recht am Bild interessiert sind, die 4a der Weg, den die Zeitung von der Druckpresse bis in den Briefkasten zurücklegt beeindruckt, klopft die 4b mehr das Berufsbild des Redakteurs ab. Wie groß die Arbeitsbelastung ist, ob der Beruf Spaß macht und die Bezahlung stimmt – die Kinder wollen es genau wissen.