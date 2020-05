Nachwuchs bei Familie Adebar

Reilingen.Erneut hat es mit dem Storchennachwuchs geklappt. Drei putzmuntere Jungstörche bevölkern das Nest in den „Kisselwiesen“ und halten ihre Eltern auf Trab. Bezeichnenderweise zum Muttertag gelangen Dieter Rösch vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) die ersten Fotos vom Storchennachwuchs.

„Bereits am ersten Maisonntag konnte man die Fütterung beobachten“, erzählt Naturliebhaber Rösch, der sich seit Jahren der Storchenaufzucht in Reilingen mit großer Lei-denschaft widmet. Zu diesem Zeitpunkt seien die Küken aber noch zu klein und zu schwach gewesen, um sie von unterhalb des Nestes sehen zu können.

Das ist jetzt aber ganz anders. Schon eine Woche später sind die Jungstörche munter, schlagen ab und zu auch schon mit ihren Flügelchen und man hört sie deutlich klappern. Unermüdlich sorgen sich die Storcheneltern um den Essensnachschub. Kommt der eine Altstorch mit Futter angeflogen, vergeht nach freudigem Begrüßungsgeklapper keine halbe Minute und der andere Altstorch begibt sich auf die Futtersuche.

Gefahr durch Eisheilige

Dass sich der mit den „Eisheiligen“ eingetretene Wetterumschwung auf die Aufzucht negativ auswirken kann, ängstigt Dieter Rösch nicht. „Die Jungen sind glücklicherweise noch so klein, dass sie noch vom Gefieder der Elterntiere abgedeckt und gewärmt werden können.“ Eine ganz andere Situation als im letzten Jahr, wo ein Kälte- und Nässeeinbruch in einer späteren Entwicklungsphase viele Jungstörche in der Region das Leben gekostet hat.

„Jetzt drücken wir mal die Daumen für eine ungestörte und ungefährdete Entwicklung der drei Neu-Reilinger“, wünscht sich Rösch. „Auf dass sie alle groß und flügge werden.“ Was in den vergangenen Jahren überwiegend geschah, sodass man im fünften Jahr, in dem der Horst von Störchen bevölkert wird, durchaus von einer gelungenen Ansiedlung sprechen darf. jd

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.05.2020