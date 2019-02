Nachwuchs wünscht sich Container

Reilingen.Wo können sich Jugendliche in Reilingen treffen? Was für ein Angebot möchten sie? Mit diesen und vielen anderen Fragen haben sich die Schüler der Friedrich-von-Schiller-Schule an mehreren Tagen auseinandergesetzt. Die mobile Jugendarbeit des Postillion hat mit den Lehrern die Projekttage zur Gestaltung eines Jugendplatzes durchgeführt, heißt es in einer Pressemeldung der Gemeinde.

In den Klassen fünf bis zehn wurden unter Anleitung der Sozialarbeiter und der Lehrer viele Ideen entwickelt und zahlreiche Entwürfe erarbeitet. Dabei haben die Kinder und Jugendlichen sogar Regeln für die Benutzung eines Platzes definiert.

Platz soll gepflegt werden

Die Jugendlichen wünschen sich unisono eine überdachte Sitzgelegenheit an einem geeigneten Platz, etwa eine Art Container mit einer Tischtennisplatte und einem Grillplatz. Aber es ist ihnen auch wichtig, dass der Platz genügend Mülleimer hat und gepflegt wird. Der geeignete Freiraum für einen Jugendplatz könnte nördlich angrenzend an das Schulgelände sein.

Der Gemeinderat wird diese Frage in den nächsten Wochen ausführlich beraten, sich gemeinsam mit dem Bürgermeister eine Meinung bilden und über die Vorschläge entscheiden. Dabei sind auch noch weitere Ideen erwünscht, und weitere Jugendliche, auch außerhalb der Schule, dürfen mitwirken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019