Nachwuchsarbeit trägt Früchte

Reilingen.Die Hauptversammlung des Allgemeinen Motorsport Club (AMC) fand im Reilinger Hof statt. Vorsitzender Gerd Römpert freute sich bei seiner Begrüßung über die große Resonanz und das große Interesse der Mitglieder am Verein. In seinem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr teilte der Vorsitzende mit, dass erstmals nach über 20 Jahren keine Frau mehr im Vorstand sei, dafür aber der Altersdurchschnitt bei 43 Jahren liege und somit so jung, wie es in keinem der anderen über 70 ADAC-Ortsclubs in Nordbaden der Fall sei.

Gut besuchte Clubabende

Wahlen zum Vorstand Gewählt und für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Jens Kilian, Schatzmeister Berthold Meiers, der stellvertretende Sportleiter Alexander Geiger sowie Kassenprüferin Maike Schifferdecker. Die übrigen Vorstandsämter standen in diesem Jahr turnusmäßig nicht zur Wahl an.

Im Rechenschaftsbericht blickte der Vorsitzende auf den im vergangenen Jahr prall gefüllten Terminplan des AMC zurück. Dabei ging er nicht auf jede einzelne der über 25 Veranstaltungen ein, erwähnte aber unter anderem, dass 21 immer gut besuchte Clubabende und elf Vorstandssitzungen abgehalten wurden.

Erstmals wurde ein Automobil-Slalom-Wochenende in Walldorf auf der Kartbahn durchgeführt, und auch der dreitägige Aufenthalt der Jugendgruppe Kart in einer Herberge in Schotten erntete großes Lob der Anwesenden. Gelobt wurden die guten Kooperationen, sei es bei der Verkehrserziehung im Kindergarten, der Übergabe der Warnwesten an die Schulanfänger oder bei der Ausrichtung der jährlichen Fahrrad-Turniere in der Schule.