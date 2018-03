Anzeige

Bei den Vorstandswahlen wurden alle vorgeschlagenen Vereinsvertreter einstimmig gewählt.

Jedes Jahr stellt Philipp Bickle vom Verein Freunde Reilinger Geschichte den Sommertagsumzug für die Kleinsten der Gemeinde zusammen. Organisatorisch unterstützt wird er dabei von der KuSG. Trotz Ferienanfang haben sich alle Reilinger Kindergärten und auch Kinder der Schiller-Schule beteiligt. 2019 soll der Zug allerdings wieder außerhalb der Osterferien stattfinden.

Sabine Petzold informierte, dass die Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde und damit die finanzielle Unterstützung der Vereine überarbeitet werden sollen, eine Erhöhung der Zuschüsse wurde vorgeschlagen.

Festgelegt wurde der Termin des dritten „Närrischen Nachtumzugs“. Der nächtliche Lindwurm wird sich am Freitag, 24. Januar 2020, wieder durch Reilingen bewegen. Ende des Jahres soll mit der ersten Werbung begonnen werden.

Beim Straßenfest steht in diesem Jahr der Platz beim Lutherhaus endgültig nicht mehr zur Verfügung. Da immer noch eine große Nachfrage an Ständen besteht, wird man den Eingangsbereich des Martin-Luther-Wegs mit einbeziehen müssen. Andiskutiert wurde auch die Idee, in den nächsten Jahren das Straßenfest auf zwei Tage, wie den Adventsmarkt, zu verteilen. Hier gab es eher Stimmen, die gegen diese Idee sprachen. Vereinsvorsitzende haben es immer schwieriger, bereits für einen Tag Helfer zu aktivieren.

Auch die längere Belastung für die Anwohner, die Entfernung des Mülls am Sonntagmorgen sprechen nicht dafür. Es gab aber auch die Meinung, dass sich die Arbeitszeiten auf zwei Tage verteilen lassen und der eine oder andere am Sonntag gern auf das Straßenfestgelände zum Mittagessen komme. Die Versammlung einigte sich darauf, das Thema in den Vereinen anzusprechen und eine Rückmeldung an die KuSG zu geben. Einig waren sich die Vereinsvertreter darüber, dass man die Attraktivität durch Angebote aller Art noch steigern kann, um weiter überregional Gäste anzuziehen.

Abschließend votierte die Versammlung dafür, die Staffelläufe, die früher anlässlich der Maibaumaufstellung stattfanden, auf der alten Strecke wieder zu beleben, sofern der VDM am Abend vor dem 1. Mai keine Veranstaltung mehr anbieten sollte. wm

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.03.2018