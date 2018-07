Neue Anordnung schafft mehr Parkraum

Anzeige

Reilingen.Mit dem in räumlicher Nähe errichteten Neubau einer kommunalen Kindertagesstätte und einem Seniorenpflegeheim ist absehbar, dass sich dort in Zukunft die Parkplatzsuche nicht einfach gestalten wird. Denn die von der Baubehörde geforderten und auf dem jeweiligen Baugelände auszuweisenden „notwendigen“ Stellplätze werden wohl kaum den tatsächlichen Bedarf decken. Dem drohenden Engpass beugt die Gemeinde schon heute vor und lässt am „Kleinen Hertenweg“ zusätzliche Stellflächen anlegen.

Ein Punkt, den Sabine Petzold (FWV) im Anfrageteil der jüngsten Ratssitzung aufgriff. Warum seien die vorhandenen neun Parkplätze abgerissen und durch 17 neue ersetzt worden, wollte sie vom Bürgermeister wissen. „Die Parkplätze wurden nicht zurückgebaut, sondern verlängert“, erwiderte Stefan Weisbrod und sprach von einer „klugen Nachbesserung“.

Im vorderen Teil in Höhe des Pflegeheimes werden die neun Längsparker in 17 Schrägparker umgewandelt. Dazwischen soll noch bis zum Herbst ein barrierefrei zugänglicher kleiner Ruhebereich angelegt werden, der mit einer Sitzbank, wie auch einem Schatten spendenden Baum ausgestattet sein wird.