Neue Hoffnung für den „Engel“

Reilingen.Seit elf Jahren gibt es das Gasthaus „Zum Engel“ in seiner bekannten Art nicht mehr. In der Hauptstraße 41 stirbt seither die leerstehende, historische Bausubstanz einen langsamen Tod. Jetzt gibt es neue Hoffnung für das als Baudenkmal geschützte, knapp 250 Jahre alte Gebäudeensemble. Es soll nach einem Eigentümerwechsel aus seinem Dornröschenschlaf erwachen und zu neuem Leben erweckt werden, teilt die Gemeinde mit.

Die ersten Abbrucharbeiten sind bereits erfolgt. Der alte Biergarten und die Garage existieren nicht mehr, und auch der nicht denkmalgeschützte südliche Anbau wird weichen müssen. Hauptgebäude und Scheune dagegen sollen behutsam und aufwendig saniert werden.

Die erste Erwähnung des Gasthauses „Engel“ geht auf das Jahr 1772 zurück. 1823 war in dem Gebäude ein dreiviertel Jahr die Schulstube untergebracht. Nach immer wieder wechselnden Besitzern übernahm an Weihnachten 1927 die Familie Kief das Gasthaus von der Witwe Barbara Schuppel. 1936 wurde die Wirtschaft an den Metzgermeister Adolf Unglenk übergeben, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

1953 übernahm die Familie Adolf Kief wieder die Wirtschaft, als Adolf Unglenk in der Hockenheimer Straße eine Metzgerei eröffnete. Doch Adolf Kief, Vater des späteren Bürgermeisters Hermann Kief, verunglückte 1957 mit dem Pferdefuhrwerk und seine Frau Kätchen und die Tochter Hildegard , führten die Gastwirtschaft neben der Landwirtschaft weiter.

Für viele Vereine, Gruppen und Vereinigungen wurde der „Engel“ zum Vereinslokal. Viele Veranstaltungen, aber auch zahllose Familienfeiern wurden im Tanzsaal im ersten Stock oder im Nebenzimmer durchgeführt. 1992 übernahm die Familie Kellner das Wirtshaus. Als „singender Engelwirt“ wurde Toni Kellner zu einem Begriff und das von ihm wiederbegründete Kartoffelfest zu einem festen Termin im Reilinger Veranstaltungskalender.

Und als Kirsten Kolb von ihren Eltern das traditionsreiche Gasthaus übernahm und als Familienbetrieb weiterführte, ahnte niemand, dass die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen auch alteingesessene Gastronomiebetriebe nicht schonen würden. Vor allem die globale Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2007 setzte vielen Gaststätten dermaßen zu, dass viele ihre Betriebe schließen mussten. Ähnlich erging es dem „Engel“, den es seit dem Neujahrstag 2009/10 nicht mehr gibt. jd

