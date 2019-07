Neue Kurse ab Oktober

Reilingen.Die Abschlussveranstaltung der Musikwerkstatt der Musikschule Hockenheim findet am Samstag, 20. Juli, 10 bis 13 Uhr, in der Schillerschule statt. Bei der Abschlussveranstaltung werden die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrerinnen einen Querschnitt des Schuljahres vorstellen.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung, gegen 10.30 Uhr, findet eine Instrumentenpräsentation statt. Sie richtet sich nicht nur an die Musikwerkstatt-Kinder, sondern ist offen für alle Interessenten und bietet somit eine gute Möglichkeit Instrumente unter fachkundiger Anleitung der Lehrkräfte unverbindlich testen zu können. Der Freundeskreis der Musikschule wird frische Waffeln und diverse Getränke anbieten.

Gleichzeitig erinnert die Musikschule daran, dass die Anmeldungen für die Musikwerkstatt-Kurse, die im Oktober 2019 anfangen, bereits laufen. Die Musikwerkstatt richtet sich an alle Erstklässler und läuft ein Schuljahr lang in allen Grundschulen der Verwaltungsgemeinschaft. Die Kosten betragen 25 Euro pro Monat. Sie findet in den Randstunden des Unterrichts statt. zg

