Neuer Anstrich als finaler Schritt

Reilingen.Die dem Rathausplatz und Innenhof zugewandte Süd- und Westfassade des historischen Rathauses verdeckt aktuell bis unters Dach ein Baugerüst. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft hat den Malerbetrieb Oechsler aus dem benachbarten Waghäusel beauftragt, die Fassade mit einem neuen Anstrich zu versehen.

Durch die jüngsten Umbauarbeiten für ein neues Trauzimmer musste der Anstrich angeglichen werden. Unter anderem war in die Südfassade ein neuer Eingang eingebaut worden, der einen direkten Zugang zum neu geschaffenen Trauzimmer erlaubt und es Hochzeitsgästen ermöglicht, direkt vom Ja-Wort beim Standesbeamten auf den Platz vorm Dorfbrunnen zu gelangen und dort auf das Traupaar anzustoßen.

Neuer Schutz fürs Dachholz

Eine Neuerung, die sich bereits bei Trauungen bewährt hat und mit der die Reorganisation im Inneren des Rathausgebäudes, ausgelöst durch die Auflösung des Grundbuchamtes und die damit mögliche Neuanordnung der Räume, abgeschlossen wird.

Bei der Gelegenheit der Einrüstung soll auch dem verwitterten, umlaufenden Dachholz ein schützender Anstrich gegönnt werden. Damit der laufende Dienstbetrieb ungestört bleibt, ist die Gebäudefassade am vergangenen Samstag per Dampfstrahler gereinigt worden. Am kommenden Wochenende folgt der verschönernde Wandanstrich, der die über 140 Jahre alte Gebäudestruktur wieder zur Geltung bringen soll. Womit das Ensemble wieder einen freundlichen, einladenden Eindruck machen wird. jd

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.06.2019