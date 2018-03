Neues Angebot sehr beliebt

Anzeige

Reilingen.Es war eine sehr kurzweilige Jahreshauptversammlung des Judo-Clubs im Restaurant Tennisklause. Vorsitzender Peter Schuler begrüßte zahlreiche Mitglieder und gab einen kurzen Jahresrückblick. „Erfreulich ist der ständige Mitgliederzuwachs“, sagte Schuler. Besonders die Krabbelgruppe erfreue sich großer Beliebtheit, was nicht zuletzt dem guten Training von Thomas Strittmatter zu verdanken sei.

Seit Januar wird wieder sehr erfolgreich ein Erwachsenen-Training für Anfänger und Wiedereinsteiger angeboten. Sportwart und Trainer Rolf Bruder berichtete über dieses neue Angebot des Vereins, „Judo-Vital“. Als Trainer mache es ihm sehr viel Spaß, wieder mit einer konstanten Gruppe regelmäßig zu trainieren. Die ersten Gürtelprüfungen können im Juni abgenommen werden. Geplant ist in diesem Jahr noch ein Judo-Workshop.

Wahlen zum Vorstand Vorsitzender Peter Schuler, Kassierer Günter Berndt, Sportwart Rolf Bruder, Schriftführerin Iris Merkel, zweiter Beisitzer Klaus Groneberg. Kassenprüfer Ralf Schipulle und Thomas Kotschenreuther, Jugendleiter Jonathan Bergner. cl

Unter dem Motto „The same procedure as every year“, gab Berthold Auer seinen Trainingsbericht über die Tai-Chi-Gruppe ab. „Die Gruppe trainiert regelmäßig, mit viel Elan und sehr viel Spaß.“