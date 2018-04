Neugier führt zu rundem Gespräch

Schauen sich an, wo Gambia liegt und welchen Weg die Asylbewerber zurückgelegt haben: Naomi, Yilmaz, Carina und Vanessa zusammen mit den beim SC 08 aktiven Kickern aus Westafrika. © Schäfer

Reilingen/Schwetzingen.Wer denkt, eine Schule sei kein geeigneter Ort für ein Speeddating, der täuscht sich: Eine Minute bleibt den Schülern des Seminarkurses "Sport und Sportbusiness" der Schwetzinger Carl-Theodor-Schule, um ihr Gegenüber kennenzulernen. Dann wird gewechselt. "How old are you?" (Wie als bist du?), "Are you students?" (Seid ihr Schüler?), "Which sports do you like?" (Welche Sportarten magst du?)

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4362 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.01.2015