Neulinge werden von Bahn zu Bahn sicherer

Reilingen.Eine Schar von 22 Reilinger Kindern machte sich unter der Regie der Gemeindeverwaltung auf den Weg zum Fußballgolf. Die Betreuerriege bestand aus Sandra Schmidt und Nicole Kögel vom Rat-haus, Walter Rall und Tobias Dorn für Postillion, Jugendhaus und Schulsozialarbeit sowie Monika Kasper, Vorsitzende der Amici Reilingen-Mezzago.

Kasper bedauerte, dass ihr Verein in diesem Jahr nicht am Ferienspaß teilnehmen konnte. So sagte sie aber sogleich ihre persönliche Unterstützung bei der Durchführung dieses Programmpunktes zu, dass die Idee von ihr stammte, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Bei wolkenlosem Himmel und angenehmen Temperaturen traf sich die Truppe am Sportgelände des SC 08/TBG. Sandra Schmidt begrüßte die Truppe und rief die Corona-Regeln samt der gegenseitigen Rücksichtnahme ins Gedächtnis. Dann ging’s Richtung Soccerpark Rhein-Neckar.

Fußballgolf ist eine Trendsportart, welche die beiden Sportarten Fußball und Golf kombiniert. Ziel ist es, den Ball mit möglichst wenigen Schussversuchen durch verschiedene Hindernisse und über Geländeneigungen bis in ein Zielloch zu spielen. Innerhalb der fünf gebildeten Gruppen gab es sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Die absoluten Neulinge wurden jedoch von Bahn zu Bahn immer sicherer. Alle Kinder hatten großen Spaß. Sicher werden einige mit ihrer Familie oder Freunden wiederkehren und noch einmal den sportlichen Vergleich suchen. An diesem Tag stand der Spaß und die Abwechslung für alle im Vordergrund, daher wurde die Zuordnung auf dem Siegerpodest nicht allzu genau genommen.

Ein kühles Getränk zur Stärkung vor dem Rückmarsch erfrischte die Sportler. Zum Abschluss gab es ein kleines Eis für alle am Sportgelände und setzte damit den Schlusspunkt für eine rundum gelungene Veranstaltung, die den Namen Ferienspaß auf alle Fälle verdient hat. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.08.2020