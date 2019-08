Nicht nur auf die Schwalben wird geachtet

Reilingen.Einmal im Jahr geht es in der Scheuer auf dem Fröschau-Hof hoch her – dann, wenn die Freien Wähler dort ihr Weinfest feiern. Zuvor allerdings muss Bauer Klaus Schröder (kleines Bild) die Halle leerräumen – in ihr steht seine Sammlung alter Traktoren – und müssen sich die Bewohner in Richtung Süden verabschiedet haben. Denn den Sommer über wimmelt es in der Halle vor Schwalben, wo ein freies

...