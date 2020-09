„Nichts verkommen lassen“

Reilingen.Obstbäume tragen teilweise schwer an ihren Früchten. Oft genug fallen sie entlang der Flurwege, wie am Sand- oder Burgweg, unbeachtet zu Boden, ziehen allenfalls Vögel und Wespen an und verfaulen. Es ist schon eine Weile her, dass dieses Obst noch begehrt und vom „Feldschütz“ im Auftrag der Gemeinde öffentlich versteigert wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sogar mit einer eigenen Obstpresse sprang die Gemeinde damals in die Bresche, damit die Selbstversorger das Obst zu Saft oder Most verarbeiten konnten. Leider gibt es heutzutage nur noch wenige Menschen, die die von der Gemeinde gebotene, kostenlose Erntemöglichkeit nutzen.

Gerne darf von den gemeindeeigenen Obstbäumen geerntet und das Fallobst aufgelesen werden, um es einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Hierzu soll ein in nächster Zeit an den Bäumen angebrachtes „Gelbes Band“ deutlich machen, dass hier geerntet werden darf. Die Verwaltung bittet darum, die Bäume beim Abernten pfleglich und sorgsam zu behandeln.

„Also, gehen Sie raus in die Natur, strecken Sie sich, um das Obst von den Bäumen zu pflücken, oder bücken Sie sich, um das Fallobst aufzulesen“, heißt es in der Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020