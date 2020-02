Nisthilfen als Ersatzheime

Reilingen.Der Baggerseebereich ist ein Refugium für zahlreiche Vogelarten. Nachdem einige altersschwache Hybridpappeln am östlichen Uferbereich des „Reilinger Sees“ gefällt werden mussten (wir berichteten), sind diverse frei- und höhlenbrütende Vogelarten vom Verlust ihres potenziellen Bruthabitats betroffen.

Bis die neu zu pflanzenden, standortgerechten Schwarzerlen herangewachsen sind, sorgt die Gemeinde für geeignete Ersatz-Lebensräume. Diese bedeutende Aufgabe zum Erhalt des Artenreichtums hat sie Herbert Nehiba anvertraut. Beruflich als Hausmeister für die beiden kommunalen Kindertagesstätten verantwortlich, engagiert er sich seit Jahren auf vielfältige Weise für die heimischen Singvögel.

Unmittelbar im Anschluss an die Ende Januar auslaufenden Rodungsarbeiten hat sich der Hobby-Ornithologe daran gemacht, am Seeufer weitere Nisthilfen für Meisen, Rotschwanz, Kleiber, Schnäpper, Baumläufer und Star aufzuhängen. Auch für den Wendehals ist Platz. Großen Wert legt er dabei auf die Standortauswahl. An geschützten, halbschattigen Stellen brachte er mehrere Dutzend Nisthilfen an. Idealerweise zeigt das Flugloch nach Südosten. Wind und Regen sollen nicht in die Behausung eindringen.

Ein besonderes Augenmerk gilt auch der heimischen Fledermaus. Für sie stehen Flachkästen für Spalten bewohnende Arten und sogenannte Raumkästen als Ersatz für natürliche Quartiere in Specht- und Asthöhlen zur Verfügung. Denn die nachtaktiven Tiere schlafen tagsüber und brauchen ein geschütztes Sommer-, wie auch Winterquartier.

Digitales Bestandsregister

Wertvolle Tipps zur Standortauswahl erhielt Nehiba von der Geschäftsführerin des Landschaftserhaltungsverbandes Rhein-Neckar, Katrin Naumann aus Hockenheim. Helfende Hände beim Anbringen der hölzernen Kästen bot der Angelsportverein Reilingen als Pächter des angrenzenden Fischgewässers an. Er wird auch künftig die jährliche Kontrolle und Reinigung der Nistmöglichkeiten übernehmen. Dazu könnte der Aufbau eines Bestandsregisters hilfreich sein.

Nehiba will deshalb heuer die Standorte aller betreuten Nistkästen im öffentlichen Raum digital erfassen. „Wir dokumentieren damit nicht nur die Anzahl der Standorte, sondern erhalten zudem einen auf vielfache Weise verwertbaren Einblick in die Entwicklung der Vogelpopulation vor Ort“, betont Herbert Nehiba.

Die Ersterfassung könne problemlos zusammen mit dem ohnehin in den Bestandskästen fälligen „Frühjahrsputz“ erfolgen. jd

