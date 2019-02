Nisthilfen für Fledermäuse

Reilingen.Der Reilinger See ist ein einzigartiges Refugium für Flora und Fauna. Diese Erkenntnis haben Gutachter gewonnen, die sich mit der ökologischen und artenschutz-rechtlichen Wertigkeit der zu fällenden, altersschwachen Hybridpappeln am Ostufer des Sees beschäftigt haben.

Ein Drittel der rund neunzig Baumriesen hat ein land- und forstwirtschaftliches Lohnunternehmen bereits im Dezember gerodet. Ihr instabiles Standvermögen ist eine akute Gefahr für die Sicherheit der Spaziergänger und der starke Biomasseneintrag belastet massiv den vom Grundwasser gespeisten See, dem dadurch im wahrsten Sinn des Wortes die Luft ausgeht.

Angesichts des Verlustes dieser hochwertigen Habitatstrukturen für Fledermäuse, sowie höhlen- und freibrütende Vogelarten, ist der Gemeinde viel daran gelegen, Ersatzlebensräume in Form von Nisthilfen bereitzustellen. Dabei konnte die Gemeinde auf das Spezialwissen ihres Beschäftigten und passionierten Vogelfreundes Herbert Nehiba zurückgreifen.

Für die heimische Fledermaus sind Flachkästen (für Spalten bewohnende Arten) und sogenannte Raumkästen als Ersatz für natürliche Quartiere in Specht- und Asthöhlen bestimmt. Denn die nachtaktiven Tiere schlafen tagsüber und brauchen ein geschütztes Sommer- wie auch ein Winterquartier. Die Nistkästen sind nur an der Unterseite geöffnet, um die Tiere vor Feinden zu schützen. Zudem fällt so tagsüber kaum Licht hinein, das beim Schlafen stört.

Quartiere für Nachtjäger

Wertvolle Tipps zur Standortauswahl erhielt Nehiba von der Geschäftsführerin des Landschaftserhaltungsverbands Rhein-Neckar Katrin Naumann. Zur Seite wollen ihm auch die Angelsportfreunde stehen und beim Anbringen der hölzernen Kästen helfen, darüber hinaus die jährliche Kontrolle und Reinigung übernehmen.

Erst wenn im nächsten Winter der noch verbliebene Pappelbestand abgeholzt ist, wird der Aufbau von sogenannten „Totholzwänden“ erforderlich. Sie dienen als Lebensraum für den nachgewiesenen, national streng geschützten Körnerbock, sowie dem Holzkäfer mit Rote-Liste-Status. jd

