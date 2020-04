Nisthilfen für heimische Vögel

Reilingen.Wenn es aus den Nistkästen leise piepst und die Altvögel dorthin fliegen, um den Nachwuchs zu füttern, ist das nicht nur für Naturfreunde ein besonderes Erlebnis. Zugleich ist das Ausbringen von Nisthilfen für unsere heimischen Vogelarten eine wichtige Hilfe, denn in der ausgeräumten Natur finden sie immer weniger geeignete Nisthöhlen. Naturschutzverbände sehen deshalb schon länger gut die Hälfte der heimischen Vogelarten in ihrem Bestand bedroht.

Beim örtlichen Vogelschutz vertraut die Gemeinde seit Jahren auf das ehrenamtliche Engagement des Hobby-Ornithologen Herbert Nehiba, allen Reilingern in seiner Eigenschaft als Hausmeister der Kindertagesstätten „Haus der kleinen Hasen“ und „Die kleinen Sterne“ bekannt. Er kümmert sich federführend um das Ausbringen artgerechter Nisthilfen und übernimmt regelmäßig die jährliche Kontrolle samt fälligem Frühjahrsputz, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Dokumentation mit Aussagekraft

Eine anspruchsvolle Aufgabe, der er sich gerne und mit großer Leidenschaft stellt, die ihn aber zunehmend an seine Grenzen bringt. Denn der Bestand an künstlichen Nistmöglichkeiten wächst permanent an. In öffentlichen Anlagen sind mittlerweile über 130 Nistkästen ausgebracht und im kommenden Jahr sollen weitere 20 folgen. Diese stolze Zahl ergibt sich aus einer von Nehiba aktuell erstellten Dokumentation, für die er fünf Wochenenden geopfert hat.

Akribisch aufgelistet sind sämtliche inner- und außerörtlichen Nistkasten-Standorte, wie beispielsweise Bürgerbegegnungsstätte, Friedhof, Bürgerpark oder das Schul- und Hallenumfeld bis hin zum Wasserwerk. Allein rund um den „Reilinger See“ finden sich mittlerweile über 30 Nisthilfen.

Auch an den Straßenbäumen sind Brutmöglichkeiten für verschiedene Vogelarten befestigt. Allesamt sind sie mit einer eigenen Plakette gekennzeichnet und fortlaufend nummeriert. Digital dokumentiert sind Art und Material der Behältnisse. Selbst Hinweise auf die Vogelpopulation können der detailgetreuen Übersicht entnommen werden. Auf den Datenbestand haben selbstverständlich alle mit der Thematik beschäftigte Rathaus- und Bauhofmitarbeiter Zugriff.

Erfolg sei garantiert

Angesichts einer veränderten Umwelt, sowie fehlender Alt- und Totholzbestände schätzt auch Bürgermeister Stefan Weisbrod das Potential für Nisthilfen als groß ein, und ein Erfolg sei nahezu garantiert. Umso mehr freue er sich über den ausgewiesenen Vogel-Sachverstand von Herbert Nehiba, der die Gemeinde schon viele Jahre bei dieser die Natur unterstützenden Maßnahme entlaste. jd

