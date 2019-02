Noch Plätze frei für Kurzentschlossene

Reilingen.Mit Narri, Narro wird ein farbenprächtiger Zug an Narrenzünften mit Hästrägern durch die Straßen von Dornstetten ziehen. Als Höhepunkt muss sich dem Narrengericht der „Dornstetter Drillerhansele“ dieses Jahr Verkehrsminister Winfried Herrmann stellen.

Für kurzentschlossene Narren ist noch Platz in einem von der Gemeinde organisierten Bus. Abfahrt ist am Sonntag, 24. Februar, 8.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen, in die befreundete Schwarzwaldgemeinde Dornstetten. Die Rückfahrt ist für 16.30 Uhr geplant.

Anmeldungen nimmt Wolfgang Müller, Rathaus, Zimmer 206, entgegen. Der Fahrpreis beträgt pro Person 12 Euro, der mit der Anmeldung bezahlt werden muss.

Gemeinde und Kultur- und Sportgemeinschaft freuen sich über eine rege Teilnahme aus Reilingen. Zum närrischen Nachtumzug 2020 erfolgt der Gegenbesuche der Narrenzünfte und Hästräger aus Dornstetten. zg

