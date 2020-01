Nummern für bessere Pflege

Reilingen.Niemand soll sich wundern, wenn in den nächsten Tagen und Wochen Männer im Ort untewegs sind, die sich sehr intensiv die rund 2500 öffentlichen Bäume und 15 Baumgruppen auf Reilinger Gemarkung anschauen und dann auf ihrem Tablet herumtippen.

Jürgen Schmitt von der Firma Baum und Forst Schmitt und Andreas Erbrecht vom Gemeindebauhof sind ausgebildete Baumkontrolleure und es handelt sich um die Ersterfassung aller Bäume auf öffentlichem Grund für ein sogenanntes digitales Baumkataster. Ein Baumkataster ist zuerst einmal einfach ein Verzeichnis, mit dem Bäume verwaltet werden. Jeder Baum erhält eine Nummer an einer Plakette, die am Baum angebracht wird. Doch dann werden in einem speziellen cloudbasierten EDV-Programm mit GIS-Unterstützung über das Tablet vor Ort diverse Grunddaten erfasst wie zum Beispiel der genaue Standort, die Baumart, das ungefähre Alter, die Maße des Baums wie Höhe oder Stammdurchmesser und vor allem auch der Zustand, also ob Vorschädigungen und Erkrankungen bestehen oder der Baum gesund ist.

Dokumentation und Kontrolle

Darüber hinaus wird vermerkt, wann die letzte Kontrolle stattgefunden hat und in welchem zeitlichen Abstand die Kontrolle zu wiederholen ist. Auch Baumpflegemaßnahmen werden so künftig geplant und von geschulten Bauhofmitarbeitern durchgeführt. Alle Eingaben auf dem Tablet werden tagesaktuell erfasst und täglich in das Programm hochgeladen. Dann können Mitarbeiter des Bauhofs und der Verwaltung auf die Daten zugreifen.

Die Gemeinde ist als Eigentümerin vieler Bäume auf der Gemarkung für deren Verkehrssicherheit (wozu auch die Standsicherheit von Bäumen gehört) verantwortlich und ein Baumkataster ist ein gutes und notwendiges Werkzeug, um diese Aufgabe zu erleichtern und ihr rechtssicher nachkommen zu können. jd

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.01.2020