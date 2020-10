Oasen für die Bienen

Reilingen/Neulußheim.Verantwortungsbewusst stellte sich 1990 eine Gemeinschaft von acht Bauern, einem Müller und einem Bäcker dem Verlangen des Verbrauchers nach unbelasteten, regionalen Lebensmitteln, in der Verpflichtung all ihr Wissen und ihre Handwerkskunst für gesunde Getreideerzeugnisse einzusetzen. Wie Landwirt und Gründungsmitglied Holger Söhner ausführte, erfuhr man durch den „Kirchlichen Dienst auf dem Lande“ (KDL) der evangelischen Landeskirche Unterstützung in der Umsetzung, besonders tatkräftig durch Pfarrer Michael Göbelecker.

Bis heute trägt der Grundsatz des KDL „Der Mensch ist als Haushalter der Schöpfung beauftragt, verantwortlich mit seinen Mitmenschen, Pflanzen und Tieren umzugehen“ die Gemeinschaft. Kurzum: Durch den Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz garantieren die Bauern unbelastete Lebensmittel und schaffen Lebensraum für gebietstypische Wildkräuter, Insekten und Feldtiere.

Als vereidigter Sachverständiger erläuterte Gerhard Risser das Qualitätsmanagement von Kraichgaukorn. Neben einer umfangreichen Dokumentation des Anbaus durch die Landwirte findet die Beprobung des Getreides auf Pestizide schon vor der Ernte auf dem Feld statt. Diese aufwendige Methode ist einzigartig in Deutschland und bietet größtmögliche Sicherheit. In Mühlen und Bäckereien werden jährlich Mehlproben gezogen. Da die Landwirte in der Brotgetreideproduktion keine Pflanzenschutzmittel einsetzen dürfen, ist die Pflanzengesundheit maßgebend. An zwei Versuchsstandorten werden aus bis zu 15 Weizensorten die geeignetsten für den Anbau bei Kraichgaukorn ausgewählt.

Grundlage der Vielfalt

Landschaftsökologe Tobias Lepp wies als Wildkrautexperte auf die faszinierende Artenvielfalt der Wildkräuter hin. Diese bieten essenzielle Nahrungsgrundlage für die Insekten und Tierarten der Feldflur. Durch die Intensivierung im Ackerbau kam es in den vergangenen Jahrzehnten zu einem katastrophalen Artenschwund im Lebensraum Acker. Viele Kräuter findet man nur noch auf der Roten Liste.

Durch angepasste, extensive Bewirtschaftungsverfahren, welche ein Nebeneinander von Artenvielfalt und Produktion ermöglichen, lässt sich diese verheerende Entwicklung umkehren. Auf Kraichgaukornfeldern findet man bis zu 40 verschiedene Kräuterarten, dies garantiert Lebensgrundlage für hunderte verschiedener heimischer Insektenarten.

Von einem guten Gefühl auf dem Acker berichtete Landwirt Jürgen Schell aus Reilingen. Jedes Jahr sind neue Pflanzenarten oder Insekten zu entdecken. Ganzjährig bieten die Getreidefelder Lebensraum, schon im März fliegen Hummeln zu Taubnessel, Vogelmiere oder Ehrenpreis. In der Ausbildung erfuhren Landwirte bisher wenig über die heimische Vielfalt. Durch die Mitgliedschaft bei Kraichgaukorn entdeckt mancher Bauer eine ihm bisher verborgene Welt. Viele weitere Betriebe würden gerne der Gemeinschaft beitreten, jedoch bedarf es hier der Unterstützung durch weitere Bäckereien und Konsumenten. Für die Natur wäre eine flächendeckende Verbreitung des „Systems Kraichgaukorn“ ein großer Gewinn.

Als Bäcker fühlen sich Dietmar und Stephan Bauer der Heimat und der Natur verbunden. Seit rund 20 Jahren setzt die Bäckerei Bauer in Neulußheim auf das Kraichgaukornmehl und sichert somit den Erhalt der Biodiversität in der Region. Zudem ist es ihnen wichtig, woher sie ihre Rohstoffe beziehen.

Für handwerkliche Backkultur mit langer Teigführung und dem Verzicht auf Backhilfsstoffe liefert ihnen die Marktgemeinschaft absolut hochwertiges Mehl. Nach Weizen und Roggen wird die Nachfrage von Urgetreide wie Dinkel und Einkorn immer größer. Neben einem vollmundigen Geschmack sind diese Backwaren sehr bekömmlich.

40 Bäcker haben sich bisher der Marktgemeinschaft angeschlossen und bieten den Kunden in über 150 Filialen die Möglichkeit, natürliche Vielfalt zu genießen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020