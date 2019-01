ÖPNV fährt durchs Unterdorf

Reilingen.Die vom Rat beauftragte Firma Gärtner aus Eberbach beginnt am Donnerstag, 31. Januar, mit den Tiefbauarbeiten zur Anlage einer Rechtsabbiegespur am nördlichen Anschlusspunkt der Hockenheimer Straße zur Landesstraße 723 in Richtung Walldorf.

„Bis 12. Februar sollte es noch möglich sein, den Knotenpunkt in alle Richtungen zu nutzen“, erwartet Projektleiter Arno König. Erst mit dem Asphalteinbau komme es zu Zufahrtsbeschränkungen. Am Anschlusspunkt „Reilingen Mitte“ bleibe dann vorübergehend lediglich eine Fahrspur für den zum Ortskern fahrenden Verkehr aus Richtung Hockenheim und Speyer offen. Die Verkehre in Gegenrichtung werden auf den Knotenpunkt „Reilingen Ost“ verwiesen.

Soweit erforderlich, wird dort eine variabel schaltbare Bedarfsampel aufgestellt, welche die Zufahrt auf die Landesstraße 723 für Linienbusse erleichtert. Aus Walldorf kommend ist Reilingen nur über den Anschluss „Reilingen Ost“ erreichbar.

Ruftaxi und die Buslinien 717 und 718, aber auch die Schulbuslinie zum Löwenrot-Gymnasium fahren voraussichtlich ab 11. Februar bis zum Jahresende ausschließlich über das Unterdorf. Die Haltestelle an der Wilhelmstraße wird nicht mehr angefahren.

Am 25. Februar starten voraussichtlich die in Abschnitte gegliederten Tiefbauarbeiten in der Hockenheimer Straße. Den Auftakt bildet der Kanalbau in Höhe der Einmündung zum Häckselplatz/Hotel. Zu diesem Zeitpunkt wird die Zu- und Abfahrt „Reilingen Mitte“ wieder in vollem Umfang nutzbar sein. Der Anschluss an die Landesstraße ist aber von Süden her nur über den „Alten Rottweg/Haydnallee“, beziehungsweise das Baugebiet „Holzrott“ zu erreichen.

Heute Infoveranstaltung

Über die anstehende, auf knapp ein Jahr veranschlagte Straßensanierung, informieren Bürgermeister Stefan Weisbrod und die maßgeblichen Fachingenieure heute, Donnerstag, 18 Uhr, in der Aula der Schiller-Schule. Die von dem Tiefbauprojekt Betroffenen erfahren aus erster Hand Details zum Ablauf und können Fragen stellen. jd

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019