Offene Jugendarbeit weiter ausbauen

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Reilingen.Die Grünen treten bei der Gemeinderatswahl am Sonntag, 26. Mai, mit der jüngsten Liste in Reilingen an. Die Kandidaten haben ein Durchschnittsalter von 38 Jahren. Ein Drittel ist unter 30 Jahre, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Auf Listenplatz eins kandidiert die 25-jährige Sprecherin der Grünen Jugend, Carolin Hoffmann. Die auf den Listenplätzen zwei und drei kandidierenden Gemeinderäte, Jochen Rotter (38) und Anna-Lena Becker (35) stellen die jüngste Gemeinderatsfraktion. Die beiden weiteren Mitglieder des Spitzenteams, der stellvertretende Vorsitzende des Evangelischen Bau- und Fördervereins, Simon Schell (40) und die langjährige CVJM-Vorsitzende Lisa Lautenschläger (25) liegen ebenfalls unter dem Durchschnittsalter der anderen Listen, heißt es weiter.

Sprechstunde für junge Leute

Nicht erst seit der „Fridays for future“-Bewegung sei den Grünen die Zukunft der Kinder und Jugendlichen wichtig. Die Reilinger Jugendlichenumfrage erbrachte leider aus unterschiedlichen Gründen nicht die erhofften Impulse. Die Grünen begrüßen es sehr, dass die Gemeinde nicht stillsteht, sondern versucht, die Reilinger Jugendlichen stetig zur Beteiligung zu motivieren. Ein Dialog zwischen den Jugendlichen und dem Gemeinderat müsse dauerhaft eine wichtige Rolle spielen. Daher plädieren die Grünen für die Einführung einer Jugendsprechstunde im Rathaus, damit Jugendliche sich nicht nur einmal im Jahr zu Wort melden können.

Ein neuer Versuch stellt die Suche eines Jugendplatzes dar. Die Partei werde auch diese Suche tatkräftig unterstützen, da der letzte Jugendtreff-Ort leider zu viele Kompromisse vereinbaren musste, so die Grünen. Aus deren Sicht war es richtig, die Schulsozialarbeit auszubauen. Leider wurde im gleichen Atemzug die offene Jugendarbeit reduziert. Im Februar teilte die Schulsozialarbeiterin in der Gemeinderatssitzung mit, dass es auch wichtig wäre, die offene Jugendarbeit zu stärken. Die Grünen in der Spargelgemeinde finden, man sollte auf die Ratschläge der Experten hören und die offene Jugendarbeit ausbauen, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.05.2019