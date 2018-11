Olympiasieger an der Matte

Reilingen.„Wie in alten Zeiten“ ist das Interesse und Fieber für den Ringkampfsport in Reilingen wieder entfacht. Mit den Erfolgen der Ringkampfgemeinschaft (RKG) Reilingen/Hockenheim steigt die Besucherresonanz. Seit Wochen auf dem Spitzenplatz in der Ringer-Regionalliga, ist der Wunsch nach dem Aufstieg in die 1. Ringer-Bundesliga spürbar. Das lockt immer mehr prominente Spitzensportler zu den Kämpfen.

Viele Olympiasieger, Weltmeister und deutsche Meister des Ringsports und anderer Disziplinen wurden in den vergangen Wochen am Mattenrand gesichtet, die immer wieder auf die freundschaftlichen Verbindungen zu der RKG Reilingen/Hockenheim hinwiesen.

„Wir bieten Spitzensport in Ringen“, erklären die Verantwortlichen der RKG. Daher zog es am vergangenen Wochenende erneut prominente Sportler zu den spannenden Kämpfen. Unter den Gästen sichtete man unter anderem den türkischen Weltklasse-Ringer Taha Akgül. Er wurde in den Jahren 2012 bis 2015 sowie 2017 und 2018 Europameister. Weltmeister war er 2014 und 2015 und krönte seine bisherige Karriere 2016 in Rio de Janeiro mit der Goldmedaille im freien Stil im Schwergewicht.

Ebenfalls vor Ort: Fußball-Bundesligaprofi Lars Stindl. Der deutsche Fußballnationalspieler und Mannschaftskapitän von Bundesligist Borussia Mönchengladbach kommt aus der Nachbargemeinde Kirrlach. Wenn es zeitlich passt, kommt er gern zu den Ringern nach Reilingen. Sportfans erinnern sich daran, dass er im Finale des Konförderationen-Pokals 2017 in Russland Deutschland mit dem 1:0-Siegtreffer gegen Chile zum Erfolg führte.

Spannung nach erster Niederlage

Da es für die RKG die erste Niederlage gegen Schorndorf setzte, werden die nächsten Begegnungen noch spannendere Kämpfe auf höchstem Niveau bieten. Die RKG wird ihre Ambitionen auf einen Aufstieg weiter mit sportlichen Erfolgen unter Beweis stellen müssen.

Alle Verantwortlichen der RKG freuen sich, wenn sie weiter Unterstützung finden. „Seit vielen Jahren könnte wieder eine Mannschaft aus Reilingen in der höchsten Klasse in Deutschland kämpfen. Unsere Ringgemeinschaft steht wieder im Rampenlicht und es wäre super, wenn die Anzahl von Fans weiter zunimmt und wir bei den Auswärts- und besonders bei dem Heimkämpfen voll unterstützt werden“, sagt RKG-Vorsitzender Frank Wörner. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018