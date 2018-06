Anzeige

Aus der zierlichen Person Anne Mathieu ließ Brian Johnson seine kraftvolle Stimme strömen, und so erwies sich Reilingens Festwiese als zweiter Konzertstandort für einen Besuch der großen AC/DC, die sonst bekanntlich ja in Hockenheim gastieren. Bei „Highway to hell“ geriet das Festzelt ins Wanken. Mit einem letzten, kraftvollen Schlussakkord inszenierten sich Band und Sängerin, die so sanft den Abend mit „A night like this“ eröffnet hatten.

Bei „Dougie“ geht die Post ab

Am Tag zuvor spielten „Dougie & The Blind Brothers“ beim Auftakt in das große Jubiläumsfest des ASV Reilingen 1960. Bereits zum 55. Mal luden die Angler ein und punkteten mit den Lokalmatadoren aus Hockenheim, die wie immer eine zünftige Party lieferten.

Daniel Jasinski, Daniel Covic und Damian Jasinski ließen keinen Fuß still stehen, der Tanzrhythmus ging ins Blut, und die Coversongs aus aller Welt machten einfach Spaß. Sie als Auftakt in die Feierzeit zu wählen, entpuppte sich als gute Entscheidung des Vereins, denn es zeigte, dass Fischerfest auch jung geht und nicht nur Schlager und Erinnerungen die Bierbänke entlang wabern dürfen.

So jammten und rockten sich die drei aus der Rennstadt durch den Abend in die Nacht hinein, während draußen vor dem Zelt Crêpes und Zuckerwatte verzauberten und die Schätzchen-Börse unter den Jugendlichen bestens funktionierte. Fast schon wie in alten Zeiten.

