Paneele schützen die Fassade

Reilingen.Seit dem Spatenstich am 16. Mai des vergangenen Jahres hat sich auf der Baustelle des dreigeschossigen, westlichen Schulanbaus viel getan. Binnen eines halben Jahres war der Rohbau erstellt und Ende November konnte Richtfest gefeiert werden. Seither gilt die ganze Aufmerksamkeit vorwiegend dem Innenausbau, aber auch der äußeren Gestaltung des ins Auge fallenden Baukomplexes. Mit Hochdruck arbeiten die Handwerker verschiedener Fachrichtungen auf einen termingerechten Bauabschluss hin. Sie lassen sich weder von der Corona-Pandemie beeindrucken, noch können sie sich eine sommerliche Auszeit gönnen. Denn am 14. September soll für die Schüler das neue Schuljahr in den neuen Räumlichkeiten beginnen, wie die Gemeinde mitteilt.

Bei einem Baustellenrundgang veranschaulicht Architekt Jürgen Roth die augenfälligen Fortschritte. Im längst verglasten Gebäudekomplex ist mittlerweile die Fußbodenheizung verlegt. Gerade wird der Trockenprozess des eingebauten Estrichs durch planvolles Aufheizen beschleunigt. Die nichttragenden Innenwände sind nahezu vollständig verkleidet. Auch die Unterkonstruktion für die abgehängten, schallabsorbierenden Gipskarton-Lochdecken ist an den Decken befestigt. Das gilt auch für die später nicht mehr sichtbare Hausinstallation. Sobald die Decken angebracht sind, können Bodenleger und Maler mit ihrer Arbeit beginnen. Mittlerweile sind die Fliesenleger ans Werk gegangen und beginnen mit den Wandfliesen hinter den Waschbecken der Klassenräume.

Estrich sorgt für Unsicherheit

„Unsere ganze Arbeit ist darauf ausgerichtet, die künftigen Unterrichtsräume in Erd- und Obergeschoss bis zum Ende der Sommerferien fertigzustellen“, betont Architekt Jürgen Roth. Allerdings gibt es da noch eine kleine Unsicherheit, die Roth nicht verschweigen will. „Es bleibt noch abzuwarten, ob der Estrich rechtzeitig für die Belegung mit einem Linoleumbelag trocken sein wird und ob es Lieferengpässe mit dem Bodenbelag gibt“. Mensa und Küche im Untergeschoss sind momentan noch außen vor. Sie sollen erst im November zur Verfügung stehen.

Zeitgleich wird aktuell auch an der Außenhülle des Gebäudes gearbeitet. Metallpaneele mit unregelmäßiger Wellenstruktur schützen und verschönern die Fassade. Sie ist horizontal gegliedert und wird jeweils versetzt in den einzelnen Geschossen verlegt. So entsteht mit einfachen Mitteln eine lebhafte, zeitgenössische Fassade. „Je nach Tageslicht werfen die hervorstehenden Wellen unterschiedliche Schatten und das Erscheinungsbild wandelt sich im Tagesverlauf“, erklärt Architekt Roth. Der Neubau hebe sich so einerseits erkennbar vom Altbau ab und füge sich bei identischer Farbgebung und Materialität geschickt in die bestehende Gebäudestruktur zwischen Schule und Fritz-Mannherz-Hallen ein.

Außenterrasse entsteht

Für die Außenanlagen sind die Pläne erstellt. Sie sehen zwischen dem Anbau und den Fritz-Mannherz-Hallen den Einbau eines Pflasterbelags vor. Die rückwärtige Anlieferung ist weiterhin möglich. Vor der Mensa wird eine Außenterrasse entstehen. Die vorhandene Zaunanlage der Schule soll versetzt und an das neue Gebäude angeschlossen werden. jd/zg

