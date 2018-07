Anzeige

Reilingen.Endlich ist es soweit, die großen Ferien sind eingeläutet. Während die meisten Schüler danach frisch erholt in die Schule zurückkehren, gibt es im Lehrerkollegium ein paar Veränderungen. Am Mittwoch verabschiedete Rektor Falk Freise im Rahmen der Schlusskonferenz drei Lehrer. Schon mit den ersten Worten seiner Eröffnung lobt Freise seine Mannschaft für die hervorragende Arbeit: „Schuljahre sind per se anstrengend und es gibt per se sehr viel zu tun. Das haben sie richtig gut gemacht.“

Der langjährige Lehrer Harald Repper wurde bereits zum Halbjahr in die Pension verabschiedet, erfreute die Gemeinschaft aber mit seinem Besuch. Dass ein solcher immer erwünscht ist, lassen seine ehemaligen Kollegen ihn mittels eines selbst getexteten und gesungenen Lieds wissen.

Geschichten aus dem Berufsleben

Nach über 40 Jahren im Lehrerdienst geht auch Volker Schleicher in Rente. Dieser kam erst vor einem Jahr an die Schule und verbrachte dort den letzten Schritt seines Berufslebens, was nicht immer einfach war: „Einen alten Baum versetzt man nicht so leicht. Man muss sich hintenanstellen, weil man nix weiß. Aber durch eure Unterstützung habe ich, das denke ich doch, es noch ganz gut hinbekommen“, scherzte Schleich. Da seine Kollegen nicht so viel Zeit hatten, ihn kennenzulernen, erzählt er in seiner Dankesrede einige Anekdoten aus den letzten Jahren und hat symbolisch dafür seine prall gefüllte Personalhilfsakte dabei. Er zeigt Bilder von sich, eines aus dem Jahr 1975, in dem er den Schuldienst angefangen hat. Schleich macht seit 35 Jahren Musik und das ist nicht das Einzige, worauf er sich jetzt freut: „Ich freue mich darauf, Opa zu sein und vielleicht von morgens bis abends an der Gitarre zu hängen, bis meine Frau mal nach Hilfe fragt.“