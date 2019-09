Peugeotfahrer reagiert zu spät

Reilingen.Zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren, ist es am frühen Dienstagabend auf der Hockenheimer Straße bei Reilingen gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Nach ersten Informationen eines Mitarbeiters vor Ort fuhr ein Rettungswagen mit Sondersignal auf der Hockenheimer Straße und wollte nach links in Richtung B39 abbiegen. Der Fahrer eines Ford Ka und eines Audi hatten offenbar rechtzeitig angehalten um den RTW passieren zu lassen.

Ein nachfolgender Fahrer eines Peugeot erkannte die Situation zu spät, prallte auf den hinter dem Ford stehenden Audi und schob diesen auf den Ford. Es soll niemand verletzt worden sein. Mindestens der verursachende Peugeot muss abgeschleppt werden. Weitere Informationen lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. pr

