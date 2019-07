„Pflegekräfte werden händeringend gesucht“

Reilingen.„Ankommen und sich wie zuhause fühlen“, ist das Motto des Seniorenzentrums Am Feldrain. Bereits über 60 Interessenten waren in den von Angelika Roesler seit kurzem angebotenen Sprechstunden im Rathaus zu Gast. „Die Nachfrage ist überwältigend“, so die Projektleiterin der Arbeiterwohlfahrt Baden (Awo). „Sie ist auf das moderne Betreuungskonzept in den sechs Hausgemeinschaften zu jeweils nur 14 pflegebedürftigen Menschen zurückzuführen“.

Die familiäre Atmosphäre und die nagelneuen, rund 21 Quadratmeter großen und komfortablen Einzelzimmer tun ihr Übriges und tragen in hohem Maße zur Attraktivität bei. Ein neues, schönes Haus direkt am Feldrand gelegen und mit einer ansprechendem Konzeption, spreche viele der Interessierte an, so die Vertreterin der Awo.

Im Mai des nächsten Jahres gehen die Verantwortlichen von einer Bezugsfertigkeit aus und freuen sich auf die Aufnahme der insgesamt 84 Bewohner. In direkter Nachbarschaft befindet sich nicht nur das neue „Haus der kleinen Hasen“, sondern vor allem auch das Angebot der seniorenbetreuten Wohnungen, die vom Pflegeheim aus Betreuungsleistungen für das Seniorenzentrum anbieten werden.

Im Alter im Ort bleiben

„Wir freuen uns sehr auf diesen neuen wichtigen Baustein in unserer Infrastruktur“, so Weisbrod. „Auch im Alter in Reilingen bleiben zu können, war für uns der große Ansporn, dieses segensreiche Projekt engagiert und mit Nachdruck zu verfolgen“, so der dankbare Bürgermeister. „Wir suchen aber auch noch händeringend nach Pflegefachkräften, Pflegehelfern, Alltagsbegleitern und Betreuungskräften nach Paragraf 43b des Sozialgesetzbuches und freuen uns über jedes Interesse“, so der abschließende Appell von Angelika Roesler.

Die Beratungen finden wöchentlich, jeweils donnerstags in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr, im Zimmer 214 im Obergeschoss des Rathauses statt. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 25. Juli. Hier können Sie alle Fragen rund um das künftige Pflegeheim stellen. Egal ob Sie sich für einen Pflegeplatz interessieren oder aber einen Arbeitsplatz, beispielsweise als Alltagsbegleiter suchen. zg

