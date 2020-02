Plädoyer gegen Plastiktüte

Reilingen.Die Plastiktüte, Symbol der Wegwerfgesellschaft, ist ein Auslaufmodell. Nicht mehr lange, dann soll es für Kunden an der Supermarktkasse keine Einwegtaschen aus Kunststoff mehr geben, auch nicht gegen Geld. Das vom Gesetzgeber angestrebte Verbot ist ein klares Signal zum Schutz unserer Umwelt, die an Land und zu Wasser bereits erheblichen Schaden durch die Kunststofftüten aus Polyethylen oder Polypropylen genommen hat. Zwei Milliarden Plastiktüten werden immer noch allein in Deutschland jährlich verbraucht.

Für Ingrid Kunze aus Reilingen ein unhaltbarer Zustand. Spontan kam ihr die Idee, das Publikum beim Nachtumzug der Narren zum umweltfreundlichen Einkauf in Reilingen anzuhalten. Kombiniert mit einem Werbespruch schmückte sie schon tagsüber die Fassade ihres Anwesens in der Kirchenstraße mit bunt bedruckten Stofftaschen diverser gewerblicher und öffentlicher Einrichtungen. Über den originellen Einfall mit ernstem Hintergrund dürfte sich auch die Reilinger Geschäftswelt gefreut haben. jd

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020