Platzbedarf im Krippenbereich steigt

Reilingen.Der 2006 errichtete und am 29. Juni 2007 seiner Bestimmung übergebene Johann-Friedrich-Oberlin-Kindergarten in der Wilhelmstraße 44 a soll erweitert werden. Darauf hat sich der Gemeinderat am 16. März nach einer nochmaligen Evaluation des Bauprojekts festgelegt.

In dem Kinderhaus unter evangelischer Betriebsträgerschaft werden vier Kindergartengruppen (Ü 3) im Ganztags- und

...