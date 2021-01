Postfiliale in Reilingen ausgeraubt

Reilingen.Die Postfiliale in der Hauptstraße ist am Donnerstagabend ausgeraubt worden, wie die Polizei aber erst am Freitagnachmittag mitteilte. Zwei unbekannte Täter erbeuteten dabei Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Gegen 18.50 Uhr betraten die zwei unbekannten männlichen Personen den Innenraum des bereits geschlossenen Ladengeschäftes, indem sie die Glasscheibe der hinteren Eingangstür mit einer Axt einschlugen. Durch das laute Geräusch wurde die Inhaberin, die im Kassenbereich mit der Abrechnung der Tageseinahmen beschäftigt war, auf die Eindringlinge aufmerksam. Aus dem offenstehenden Tresor entnahmen die Täter mehrere Geldbündel und Geldkassetten, die sie in einer mitgebrachten Tasche verstauten, so die Polizeiangaben. Anschließend flüchteten sie wieder durch den Hintereingang nach draußen. Beim derzeitigen Kenntnisstand waren sie über ein rückwärtiges Nachbargrundstück zu der Rückseite der Postfiliale gelangt. Um sich nicht in Gefahr zu bringen, hatte es die 55-jährige Filial-Inhaberin unterlassen, einzugreifen. Sie blieb unverletzt und verständigte unverzüglich den Notruf. Es kam zu keinem Körperkontakt zwischen ihr und den beiden Tätern.

Der Unbekannte, der die Axt mit sich führte, war etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Gestalt, zwischen 30 und 40 Jahre. Er sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Der zweite Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß, von schlanker Gestalt, circa 25 bis 30 Jahre alt, hatte eine helle Augenfarbe. Er sprach während der Tatausführung nicht. Beide Täter waren jeweils mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, einer schwarzen Sporthose und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Außerdem trugen sie schwarze Handschuhe und einen dunklen Schal, der ihnen als Maskierung diente.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444, in Verbindung zu setzen.

