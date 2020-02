Potter trifft auf ABBA

Reilingen.Magic Moments wurde in der Aula der Friedrich-von-Schillerschule Reilingen mit all seinen Facetten Realität – in der sechsten Ausgabe der Konzertreihe „Taste of Music“, einer Veranstaltung der Musikschule Hockenheim mit jungen Musikern im Alter von acht bis 17 Jahren, die in den Ensembles der Keyboard-Lehrerin Annelie Bayer unterrichtet werden.

Die zahlreichen Zuhörer wurden von Annelie Bayer begrüßt, die sich passend zum Motto „Magic Moments“ mit den Tastenbands der Musikschule Hockenheim, „Kabelsalat“ und „Rock-It“, ein besonderes Programm ausgedacht hat, heißt es in der Pressemitteilung der Musikschule. Mit dem majestätischen Marsch aus „Star Wars“ eröffneten Wolfgang Filusch im Duett mit seiner Lehrerin das Programm. Die siebenköpfige Tastenband „Kabelsalat“ mit Tom Bickle, Jonas Bierlein, Klemens Filusch, Wolfgang Filusch, Rufus Rese, Angelika Siemens und Yannic Weinlich, führten diesen bekannten Titel mit dem Marschthema aus dem Abenteuerfilm „Fluch der Karibik“ fort. Um den Gästen den Zugang zu den einzelnen Musikstücken zu erleichtern und die notwendigen Regiezeiten für die bis zu zwölf gleichzeitig eingesetzten Keyboards zu überbrücken, gab es zwischen den einzelnen Liedern eine wahrlich „zauberhafte“ Moderation. Andreas Bierlein, alias Magier Iramus vom Hockenheimer Verein „Magic Dreams“, übernahm diese Aufgabe. So ließ er den Mond verschwinden und leitete so zur Mondscheinsonate über, die einfühlsam von Klemens Filusch am Flügel vorgetragen wurde.

„Thank you for the music“

Es folgte ein rhythmisch schwungvolles ABBA-Medley, bevor die beiden Brüder Klemens und Wolfgang Filusch das vom König des Latin-Jazz, Tito Puente, komponierte „Oye Como Va“ darboten. Das folgende Thema aus Harry Potter, vorgetragen von Jonas Bierlein, leitete über zu Stücken aus Kultfilmen, die nicht alleine durch die Musik Gänsehaut verursachen. So durften Titel wie Ghostbusters, Aladdin, Thriller und Fright Night, einem Medley mit den Hauptthemen aus Horrorfilmen wie Psycho, der weiße Hai, Addams Family und Phantom der Oper natürlich nicht fehlen. Auf einer Leinwand wurden während des Konzertes zu den einzelnen Liedern passende stimmungsvolle Bilder gezeigt: Musik, Bilder, Licht und Raum verschmolzen zu einer zauberhaften Einheit, berichtet die Musikschule in ihrer Mitteilung weiter.

Mit einem erneuten Arrangement aus Harry Potter gab das erst im Dezember 2019 völlig neu formierte Junior-Ensemble „Rock-It“ sein Debüt. Zu dieser jungen Gruppe von Annelie Bayer gehören das Geburtstagskind des Tages, Lilly Fieber, sowie Maximilian Gaub, Bastian Graf, Rebecca Greif, Jonas Krist, Philipp Möbius und Justus Rese.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgten Andreas und Jonas Bierlein mit ihrer großen Illusion eines Zauberspiegels. Mit dem gemeinsamen „Thank You For The Music“ beider Ensembles endete ein für die Zuschauer kurzweiliges Konzert mit wahrlich magischen Momenten. zg

