Preis für freilaufende Hühner

Reilingen.Einen fantastischen Abend mit Frauenpower, tollen Kostümen und guter Laune konnte man bei der zweiten Frauenfasnacht des CDU-Gemeindeverbands erleben. Mit dem Titel „Hulapalu“ sang und tanzte sich die Vorsitzende Anette Schweiger in die Herzen der Frauen.

Die Faschingsmäuse unter der Leitung von Iris und Melanie Plautz tanzten auf „Rock me“ und der Saal bebte. In der Bütt trat Nicole Supper mit dem Motto „Sport ist Mord“ auf und so manche Frau im Publikum fühlte mit ihr. Alle bedankten sich am Ende mit einem dreifachen „Käskuchen Ahoi, Frauen Ahoi und Nicole Ahoi“.

Schautanz gefeiert

Die Hupfmädels vom KVR lieferten eine tolle Darbietung mit ihrem Schautanz „It’s magic“ unter den Trainerinnen Jacqueline und Martina Izzo. Ihre Lieblichkeit Prinzessin Ann-Kathrin, die 1. vom Zauberwald, ließ es sich nicht nehmen, die Damen in das Reich der Illusionen zu entführen. „Kraft & Kraftin“ mit Gerhard sind immer wieder ein musikalisches Highlight und brachten den Saal zum Kochen.

Mit Spannung erwartet – die Kostümprämierung. Bei den Gruppen gewannen die freilaufenden Hühner, gefolgt von Sonne, Mond und Sterne, Charleston und die Deifelsweiwa. Bei der Einzelprämierung belegte ein schöner Clown den ersten Platz, Mary Poppins, die „Ahoi Brause“ und Rotkäppchen zählten zu den weiteren Siegern.

Alle Frauen im Saal bekamen als Überraschung eine Rose überreicht. Anette Schweiger erklärte: „Es lebe die Frauenfasnacht und ich freue mich riesig auf das nächste Jahr mit euch, es was so so schön.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020