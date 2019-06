Preis für schönsten Blumenschmuck

Reilingen.Um Ralph Waldo Emerson zu zitieren – „Blumen sind das Lächeln der Erde“ – und um zu würdigen, was viele Bürger mit ihrem „grünen Daumen“ in ihren Vorgärten, auf Terrassen und Balkonen Wunderbares für das Erscheinungsbild der Gemeinde schaffen, führt die Verwaltung in gewohnter Tradition mit dem Obst- und Gartenbauverein den Blumenschmuckwettbewerb durch.

Hierbei fährt eine ehrenamtlich tätige Jury ganz Reilingen ab und bewertet die sich von Straßenseite zeigende Blütenpracht. Die Kleingartenanlage wird in einer separaten Rubrik miteinbezogen. Die ermittelten Sieger kommen im Spätjahr zu einem gemütlichen Essen zusammen, bei dem ihre Blumenarrangements entsprechend gewürdigt werden.

Als Prämie winkt ein Wertgutschein für die hiesigen Gärtnereien/Blumengeschäfte, der meist zur Bepflanzung in der nächsten Saison verwendet wird. zg

