Problemen die Stirn bieten und gemeinsam lösen

Alt-/Neulußheim/Reilingen.Um das Thema „Steh auf und geh“ aus dem Bibeltext aus Johannes 5, 2-9a haben Frauen aus Simbabwe ihre Liturgie für den Weltgebetstag der Frauen entwickelt, der am Freitag begangen wurde. In allen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft wurde der Weltgebetstag mit ökumenischen Gottesdiensten gefeiert.

In der katholischen Kirche St. Nikolaus in Neulußheim wurde in den Texten besonders zur Sprache gebracht, dass es wichtig ist, sich jeder Situation zu stellen und zu versuchen zu ändern, was möglich ist. Das Vorbereitungsteam um Friedel Rupp stellte das Motto zu Beginn der Feier mit einer Aktion dar, die die Besucher schmunzeln ließ. Briefe von simbabwischen Frauen erläuterten das Thema ebenso wie ein Anspiel, in dem junge Frauen einer Großmutter von ihren Problemen und ausweglosen Situationen erzählten.

Die Besucher hörten in der Landesinformation von der langen Geschichte Simbabwes, von Kultur, Flora und Fauna, und sahen dazu beeindruckende Bilder. Vorgestellt wurde auch die Künstlerin Nonhlanhla Mathe, die das Titelbild zum Weltgebetstag gestaltet hat. Es wurden noch weitere Werke der Malerin gezeigt, besonders ein Elefant, der direkt auf die Anwesenden zuzulaufen schien.

Die schwungvollen Lieder, deren Texte immer wieder Mut zu Aufbruch und Veränderung zur Sprache brachten, wurden von den Besuchern, unterstützt vom katholischen Kirchenchor unter Leitung von Arno Nützel am Keyboard, kräftig mitgesungen.

Nach der gemeinsamen Feier hatten die Besucher Gelegenheit, bei Tee und einem leckeren afrikanischen Reisgericht und Hackbällchen ins Gespräch zu kommen. Ebenso gab es die Möglichkeit, am Eine-Welt-Tisch einzukaufen.

Kunst und Gerichte aus Afrika

Fast 50 Frauen trafen sich im Wendelinushaus in Reilingen, um den Weltgebetstag der Frauen zu feiern. Die große und farbenfrohe Runde der katholischen und evangelischen Frauen passte sich gerne dem afrikanischen Kontinent an und betete und sang gemeinsam für das Land und deren Frauen. Begleitet wurden sie von Anke und Christian Palmer an Querflöte und Klavier.

Silvia Kief, Margarete Hopf, Pfarrerin Eva Leonhardt, Anita Schirmer und Andrea Siegel übernahmen das Vorlesen der Text und Gebete und luden danach zu einem köstlichen Essen mit afrikanischen Gerichten ein. Silvia Kief erklärte die Bedeutung des kunstvollen Bilds auf der offiziellen Postkarte zum Weltgebetstag, das die dunkle und sonnige Seite des Landes Simbabwe zeigt. Anita Schirmer zeigte den Frauen in einer Präsentation mit vielen Fotos, wie die Menschen in Simbabwe leben.

Wie sich die Armut der Menschen auswirkt, wie groß und grün das Land ist und in welchem Gegensatz die Hauptstadt Harare zu den ländlichen Gegenden steht, berührte die Frauen sichtlich, und sie tauschen sich noch lange über das Land und die Frauen in Simbabwe aus.

40 Frauen und Männer feierten im Emil-Frommel-Haus in Altlußheim. Zum Einstieg lag eine Frau auf einer Matte, eine andere ging auf sie zu mit den Worten: „Steh auf und geh!“ Sie stand auf und der Gottesdienst begann mit dem Lied „Wo immer du auch bist . . .“ In einem weiteren Anspiel saß eine ältere Frau schweigend auf einem Stuhl. Junge Frauen kamen nacheinander auf sie zu, um ihr Herz auszuschütten und dankten ihr für das Zuhören.

Um das Thema visuell zu vertiefen, gab es anhand einer Legearbeit einen Einblick in das Evangelium des Johannes, Lieder aus Afrika brachten positive Schwingungen in den Saal. Mit einer Unterschriftenkampagne setzt sich der Weltgebetstag dafür ein, dass Deutschland auf einen Teil der Schulden verzichtet. Das Geld soll für die Förderung von Frauen- und Gesundheitsprogrammen genutzt werden. ml/kd/cjc

