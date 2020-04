Projekt „Jugendplatz“ wird weiter vorangetrieben

Reilingen.Jedes Jahr erstellt der Verein Postillion einen Bericht über die Arbeit der Mobilen Jugendarbeit des vergangenen Jahres. Dieser dient sowohl als Rückmeldung an die Gemeinde, als auch als Arbeitsgrundlage des zuständigen Sozialarbeiters für das kommende Jahr. Die Basis des Berichtes sind die im Verlauf des Jahres erstellten Statistiken, die Befragungen Reilinger Jugendlicher sowie die Ergebnisse des Auswertungstages.

Die Mobile Jugendarbeit Reilingen zieht ein sehr positives Fazit. Die Fachkräfte der Mobilen Jugendarbeit sind mehrmals wöchentlich zu verschiedenen Uhrzeiten in der Kommune unterwegs. Sowohl am frühen Nachmittag als auch in den Abendstunden. Die Streetwork-Arbeit findet anlass- und bedarfsorientiert statt, das bedeutet, wenn es zu Konflikten zwischen Anwohnern und Jugendlichen kommt oder an spezifischen Plätzen regelmäßig Jugendliche angetroffen werden, wird Kontakt aufgebaut. Im Kalenderjahr fanden 35 Streetwork-Gänge statt bei denen im Durchschnitt sechs Jugendliche angetroffen wurden. Somit kam es im Jahr 2019 insgesamt zu 210 Jugendkontakten. Zudem wurden viele Einzelgespräche zu jugendspezifischen Themen geführt. Hier waren vor allem der Übergang von der Schule in den Beruf von großem Interesse bei den Jugendlichen sowie berufliche Umorientierung. Darüber hinaus wurden die Räume in der Hauptstraße 83 so ausgestaltet, dass sie bei den Jugendlichen auf eine größere Akzeptanz und Attraktivität stießen. Hierbei wurden verschiedene Projekte durchgeführt. Neben Ausflügen wurden in den Jugendräumen Halloween-Aktionen erstellt, zusammen gekocht, Filme geschaut oder einfach nur gemeinsam Zeit verbracht. Die Jugendräume waren im vergangenen Jahr jeden Dienstag und Donnerstag ab 15 Uhr geöffnet.

Als größter Erfolg ist das Kooperationsprojekt „Jugendplatz“ zusammen mit der Gemeindeverwaltung zu benennen. Als ein Baustein hierbei wurde bei einer Diskussionsrunde den Jugendlichen die Möglichkeiten gegeben, ihre Wünsche und Ideen bezüglich des zukünftigen Jugendplatzes zu äußern und mit Bürgermeister Stefan Weisbrod, Hauptamtsleiter Wolfgang Müller sowie dem Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit des Postillions ins Gespräch zu kommen.

Für das Jahr 2020 sind schon einige Projekte geplant. So soll das Jugendplatz-Projekt weiter vorangetrieben und dabei weiterhin die Jugendlichen eingebunden werden. Ebenso sollen zum ersten Mal Jugendliche zu ehrenamtlichen Jugendleitern im Rahmen einer vom Postillion angebotenen Schulung qualifiziert werden. Bereits begonnen haben die zuständigen Mitarbeiter mit einem gemeinsamen Kooperationsprojekt von Mobiler Jugendarbeit und Schulsozialarbeit der Friedrich-Schiller-Schule. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020