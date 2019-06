Prozession startet am Riegler-Haus

Reilingen.Da innerhalb der Seelsorgeeinheit die Festgottesdienste wechselseitig gefeiert werden, findet in Reilingen der Fronleichnamsgottesdienst am Sonntag, 23. Juni, statt. Dieser besondere Gottesdienst beginnt um 9 Uhr am Riegler-Haus mit anschließender Prozession zur Kirche. Bei Regen wird der Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Die katholische Kirchengemeinde möchte wieder ein Blumenmotivbild vor dem Altar gestalten. Die Blüten und Blumen werden am Samstag, 22. Juni, 14 bis 16 direkt beim Riegler-Haus eingesammelt. Die Kirchengemeinde bittet darum, ihr die Blüten(-blätter) wenn möglich farblich sortiert zu bringen, so die Pressemitteilung.

Da Fronleichnam in Reilingen sonntags gefeiert wird, findet das Pfarrhoffest in diesem Jahr nicht statt. Für Hilfe beim Aufstellen der Bänke für den Gottesdienst (am Sonntagmorgen 7 Uhr) und für die ehrenvolle Aufgabe den Himmel während der Prozession zu tragen, sind Helfer gesucht, die sich bei der katholischen Kirchengemeinde melden können. zg

