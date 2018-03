Anzeige

Reilingen.Es ist zur Tradition geworden, dass der Obst- und Gartenbauverein zum Frühlingsbeginn seine Mitglieder zur Familienfeier einlädt. „Wir möchten euch einen schönen und kurzweiligen Abend bescheren“, sagte Vorsitzender Karl Bickle, als er die zahlreichen Gäste in der Fritz-Mannherz- Halle begrüßte. Zur Unterhaltung schlüpften einige der Gartenfreunde in verschiedene Rollen und sorgten mit Sketchen oder Gesangseinlagen für vergnügliche Stunden.

Karl Bickle berichtete in Reimform von einem „Streit der Körperteile“. Wer ist fleißig und somit wohl der Boss des Körpers: Gehirn, Augen, Beine oder doch das Herz? Gisela Servatius und Manfred Astor begaben sich in romantischer Vorstellung ins Abenteuer der „Pfälzer Erlebnisgastronomie“. Vom Shoppen in Paris direkt ins Lokal hören sich die geblafften Worte des Wirts (Toni Kellner) für die Dame wie Poesie an. Großes Gelächter erschallte, als die Chefin (Vera Strittmatter) mit ihrer großen Nase auf die Bühne kam und das Dinner richtig aufmischte.

Bawett (Gisela Servatius) und Kätsche (Gertrud Sattelberger) trafen sich auf dem Weg zum Friedhof und brachten sich gegenseitig auf den neusten Stand. Empört erklärte Bawett ihrer Freundin, mit ihrem roten Hut der mit Blumen geziert war, dass sie bei ihrem Sturz aus dem fünften Stock gesehen habe, dass die Nachbarin unter ihr schon wieder neue Vorhänge hat und man auf dem Friedhof genau aufpassen muss, wie man die Gießkanne hält. „Da kann man ganz schnell falsche Signale senden.“ Allerdings erfährt man dort alle Neuigkeiten, und so machten sich die beiden schnell auf an den Ort der Ruhe und der Informationen.