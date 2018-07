Anzeige

Reilingen.Zum Zusammenstoß zwischen einem 57-jährigen Radfahrer und einem 56-jährigen Nissan-Fahrer kam es am Sonntag, gegen 10.25 Uhr, in der Kirchenstraße, an der Einmündung zur Schulstraße. Der 57-Jährige fuhr über einen abgesenkten Bordstein von der Schulstraße nach rechts in die Kirchenstraße ein und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Nissan.

Der Radfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe des Wagens und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan musste aufgrund der beschädigten Windschutzscheibe abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden von über 5000 Euro. pol