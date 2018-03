Anzeige

Reilingen.Er ist einer der meist frequentierten Rad- und Fußwege in der Gemeinde. Die Wegeverbindung entlang der Hockenheimer Straße in Richtung Norden ist unter Schülern sehr beliebt. Rechtzeitig zum Auftakt der Fahrradsaison erwartet die Nutzer ein neuer Oberflächenbelag. Er verwandelt die bislang besonders bei Regen mit größeren Pfützen übersäte Holperstrecke in eine Velo-Rollbahn.

In einem ersten Arbeitsschritt waren die Ränder des Wegs freigelegt und Sicherungsmaßnahmen für den Kraftfahrzeugverkehr auf der angrenzenden Einfallstraße umgesetzt worden. Bevor das Asphaltmischgut per Straßenfertiger eingebaut und verdichtet wurde, wurde der Untergrund gereinigt und ein Bindemittel aufgebracht. Rund 12 000 Euro kostete die Sanierung der rund 200 Meter langen Wegstrecke. jd