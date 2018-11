Raser bremsen in „Herten II“

Reilingen.Die Gemeinde hat ein Problem mit dem Verhalten mancher Autofahrer im Neubaugebiet „Herten II“. Das wurde bei der Sitzung des Gemeinderats deutlich. Drei Anwohner nutzten die Einwohnerfragestunde, um ihre Erlebnisse zu schildern und Abhilfe gegen Raser zu fordern. Das betreffe den Kleinen Hertenweg ebenso wie die Straße Am Feldrain.

„Aus unserer Sicht gibt es dringenden Handlungsbedarf, Widerstände einzubauen oder den Verkehr auf andere Weise zu regulieren“, sagte ein Anwohner, der von einem Vorfall mit einem besonders aggressiven Autofahrer berichtete.

Bürgermeister Stefan Weisbrod hatte davon Kenntnis, fand jedoch, dass man Persönlichkeit und Verkehrssituation trennen müsse. Im persönlichen Gespräch sei er gebeten worden, den Großen Hertenweg in seinem Übergang zum Neubaugebiet im Bereich des neuen Spielplatzes abzupollern. Weisbrod wies darauf hin, dass für die Reilinger der Große Hertenweg eine wichtige Verkehrsachse sei.

Anliegern Versprechen gegeben

Es gebe unterschiedliche Nutzungen im Gebiet und im Außenbereich bis hin zu den Fahrbeziehungen des Reitervereins und des Friedhofs, auch der landwirtschaftliche Verkehr spiele dort eine Rolle, erklärte der Bürgermeister. „Bei der Aufstellung des Bebauungsplans haben wir immer Wert darauf gelegt, dass die bisherigen Anwohner und Anlieger nach wie vor ihren Großen Hertenweg auch nutzen können“, sagte Weisbrod, dieses Versprechen könne man jetzt „nicht einfach auf den Kopf stellen“.

Schwierig zu umfahren

Er sagte zu, sich die Situation mit den Ordnungsbehörden anzuschauen. Falls es zu einer Abpollerung kommen sollte, müsse die Gemeinde den landwirtschaftlichen Verkehren Umfahrungsalternativen aufzeigen, was mit Blick auf die Große Hertenbrücke und den Kraichbach nicht so einfach sei. Deshalb bat Stefan Weisbrod um Geduld, auch wenn es sich aus Sicht der Eltern um eine sehr ernste Situation handle.

Der Anwohner nannte es „einen Planungsfehler“, dass eine Hauptachse direkt an einem Spielplatz vorbeiführe. Er sah eine Möglichkeit, dass man Anliegern einen Mechanismus bietet, dort trotzdem entlangzufahren, etwa ein Schlüssel oder einen elektronischen Mechanismus, um die Durchfahrt freizugeben.

„Wir haben aber einen großen Kreis von Anliegern“, gab der Bürgermeister zu bedenken. Pollerlösungen seien immer suboptimal, weil sie nach jeder Durchfahrt wieder geschlossen werden müssten. „Wir sind sensibilisiert, vielleicht kommen wir zu anderen Lösungen, aber die Sperrung des Hertenwegs würde mir sehr hart auf die Füße fallen.“

Ob es vielleicht für die restlichen Straßen im Gebiet, die ähnlich breit sind, die Möglichkeit gebe, Schwellen einzubauen, damit die Autos nicht so schnell durchfahren können, wollte der „Herten II“-Bewohner noch wissen. Es dürfe einfach nicht so leicht beschleunigt werden können. Schwellen seien auch Geräuschquellen für die Anwohner und würden meist so schnell abgebaut, wie sie errichtet wurden, lautete die Antwort.

Der Baustellenverkehr werde zurückgehen, aber der Ziel- und Quellverkehr werde bleiben – schon allein wegen des Kindergartens, sagte Stefan Weisbrod auf die Klage einer Anwohnerin über rasende Lkw in der Straße Am Feldrain. Es gebe dort keinen wesentlichen Durchgangsverkehr. Zum Häckselplatz gab es ebenfalls Klagen über zu schnelles Fahren. Hier regte eine Anwohnerin eine Beschilderung an.

Thema für Neubürgerempfang

Bei einem Neubürgerempfang will Weisbrod dieses Thema wie auch weitere, die derzeit unbefriedigend sind, wie etwa die Telekommunikation, ansprechen. Er bedauerte, dass auch dieser Bereich „im Rathaus nicht abschließend zu bearbeiten“ sei. mm

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018