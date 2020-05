Rathaus lässt Schülermasken produzieren

Reilingen.„Die Schule hat begonnen“ hieß es am Montag für die Schüler der 9. und 10. Klassen der Gemeinschaftsschule. Gewöhnlich steht der Schulbeginn nach den erholsamen Sommerferien an, dieses Mal sehr ungewöhnlich im Mai nach einer siebenwöchigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie.

Seit Mitte März herrschte gähnende Leere in den Klassenzimmern, nun kehrt das Leben langsam wieder zurück in die Friedrich-von-Schiller-Schule. Nur auf virtuellem Wege standen die Lehrer mit ihren Schülern in Kontakt und versuchten die unterrichtsfreie Zeit so gut wie möglich zu überbrücken. „Wir sind dankbar, in langsamen Schritten den Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen zu dürfen“, so Rektor Falk Freise. „Allerdings mit sehr strengen Abstands- und Hygieneauflagen zum Schutz der Schüler und auch der Lehrer“, so der Schulleiter.

„Der Prüfungserfolg der Abschlussjahrgänge steht in den nächsten Wochen ganz im Fokus des Unterrichts“, betont Konrektorin Alexsandra Misra. Daher starteten als erstes die Abschlussklassen der Gemeinschaftsschule. Wann genau die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren, ist noch ungewiss, aber sie werden die nächsten sein, die kommen dürfen. Um die Abstandsregelungen zu erfüllen, hat die Schulleitung die Klassen aufgeteilt. Außerdem sind die Unterrichtszeiten so geplant, dass Schülergruppen zeitlich versetzt den Unterricht beginnen und beenden können, um möglichst viele Kontakte zu vermeiden. „Wir unterstützen die Schule nach besten Kräften bei der Umsetzung des anspruchsvollen Hygieneplans“, so Bürgermeister Stefan Weisbrod, der mit Hauptamtsleiter Wolfgang Müller den Unterrichtsstart verfolgte.

Daher wurden über 300 Schülermasken als Mund-Nasen-Schutz von der Reilinger Firma Hopf produziert. Nicht jeder der Schüler war schon so einer Maske eingedeckt, der ja für die Nutzung der Schülerbusse Vorschrift ist und im Übrigen empfohlen wird.

Außerdem hat die Verwaltung sorgfältig darauf zu achten, dass ausreichend Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsspray in den Klassenzimmern vorhanden ist. Auch ohne Vorschrift werden an den Eingängen Spender mit Desinfektionsmitteln bereitgestellt. zg

